No aceptar desconocidos y desligar aplicaciones protege perfil en la red

México, 2 Abr (Notimex).- Con el objetivo de proteger el perfil y datos personales en las redes sociales, Mer Group recomendó quitar o no permitir el uso de la geolocalización, no compartir información sensible, desligar aplicaciones y no aceptar a desconocidos.

En un comunicado, el analista de ciberseguridad de Mer Grou, Luis Eder, aconsejó “no utilizar las redes sociales en caso de que se trate un tema sensible o personal, debido a que se puede usar en contra del usuario o para fines políticos, sin saber quién utilizó la información para poder recuperarla”.

Destacó que las redes sociales son la actividad número uno para los mexicanos, Facebook tiene el 95 por ciento, Whatsapp 93 por ciento y YouTube 72 por ciento.

Aproximadamente cada usuario cuenta con cinco redes activas, mientras que únicamente 1.0 por ciento de usuarios de internet en México no las utilizan. Esto, de acuerdo con información del Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México del 2017, refirió.

Luego de que Facebook se vio envuelta en una serie de escándalos y crisis que la acusan de haber permitido el robo de datos personales de 50 millones de sus usuarios, se podría suponer que no hay nada que hacer para evitar el robo y uso de información personal y sensible.

No obstante, apuntó, sí pueden realizarse algunas acciones para disminuir tal riesgo. “Tener redes sociales activas siempre conlleva un riesgo el cual se acepta al crear un perfil, esto a veces viene implícito en los términos y condiciones, el problema es que los usuarios raramente los leen”, añadió el directivo.

A pesar de esto, pueden llevarse a cabo diversas acciones para proteger perfiles y datos personales, entre los que también mencionó la importancia de no dar click a ningún anuncio o link ajeno del que se sospeche.

NTX/MRG/DPC