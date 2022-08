No al acarreo, no a la compra del voto y no al embarazo de urnas…El sueño morenista.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Esta semana deberá llevarse a efecto, de nueva cuenta, la elección de consejeros estatales de Morena, en los distritos O2 y 03, ello, tras las anomalías denunciadas por parte de distintos grupos morenistas como el acarreo, la compra de votos y el embarazo de urnas en la elección anterior, lo que motivó que Mario Delgado determinara que dichos comicios se debían repetir, no así los de los distritos 01 y 04 que se han quedado tal cual, en donde sacó un enorme provecho Otniel García Navarro y sus aliados, lo que no agradó del todo a las distintas corrientes que lo quieren deponer y que en este caso, serían casi todas las que conforman a ese instituto político en el estado, mismo que ha llevado el canibalismo político a niveles pocas veces visto en Durango.

Se debe recordar que en el primer ejercicio de esta selección de consejeros estatales, hubo desde el retraso en la instalación de casillas (de varias horas), reventaron la casilla de Gómez Palacio y ni que decir de la serie de anomalías que incluso quedaron plasmadas en redes sociales, por lo que no hay algo que sugiera que ello cambiará, por el simple hecho de convocar a nuevas elecciones, por el contrario, podría agudizarse aún más el conflicto, pues lo que está en juego no es menor, nada menos que los hombres y mujeres seleccionadas, serán quienes elijan a su nueva dirigente estatal, lo que de no conseguir, por temas de impugnaciones etc, entonces lo más seguro, es que manden a otra delegada con funciones de presidenta, algo que quizá no le disguste del todo a Mario Delgado y compañía, pues así podrían poner a alguien a fin a sus intereses.

Ya varios grupos en Durango han denunciado el contubernio que tienen Otniel García Navarro y Marina Vitela, al grado de que personajes como Betzabé Martínez Arango, han decidido divorciarse políticamente hablando de quien fuera la candidata a la gubernatura, más allá de que una de las elecciones que se repetirán, será justamente la de su distrito, el 02, que tiene su sede en Gómez Palacio y que fue una de las casillas que fueron reventadas por grupos antagónicos, aún así, seguramente que se dispuso lo necesario para que la votación se llevara a efecto en una sede alterna, pues no es casualidad que la hoy alcaldesa con licencia de ese municipio, haya sido una de las consejeras más votadas de aquella fallida jornada, ya se verá si puede repetir la estrategia.

El tema está tan caliente que incluso morenistas de distintas regiones del estado, le han demandado a la Guardia Nacional, les ayude en la vigilancia de esa jornada electoral, para que no vuelva a pasar lo mismo que la otra vez, lo que tampoco es ninguna garantía, además difícilmente esa instancia se prestará a semejante petición, valorando que dichos ejercicios deberían ser libres y alejados de cualquier instancia gubernamental, por lo que se ve difícil que le vayan a entrar al tema, por lo que serán los propios morenistas quienes deban organizar su propia elección y buscar la mayor legitimidad posible, una meta que será difícil de cumplir, cuando hay tantos intereses de por medio y el futuro político de algunos y de algunas, que quieren estar en las boletas en el 2024.

