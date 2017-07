No alcanzan mayoría propuesta de Fiscal Anticorrupción

No acredita la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo

Solicitan al Poder Ejecutivo nueva propuesta

En el Pleno del Congreso del Estado no se alcanzó las dos terceras partes para ratificar la propuesta que presentó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en la persona de Héctor García Rodríguez.

Lo anterior una vez que la Comisión de Justicia analizó la propuesta y revisó el perfil y los requisitos de elegibilidad, sin embargo, la mayoría de los diputados consideraron que no acreditaba la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo.

Cabe destacar que la Ley de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, establece que en el caso de que la propuesta sea rechazada o no alcance la aprobación del Congreso del Estado, el Ejecutivo Estatal presentará una nueva propuesta.

En este sentido, se solicitó al Poder Ejecutivo presente una nueva propuesta para los fines legales correspondientes y realizar el proceso parlamentario que establece la Ley, la cual tendrá que ser ratificada por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado José Antonio Ochoa Rodríguez consideró que el Ejecutivo Estatal presentó en tiempo y forma, pero sobre todo apegado a lo que establece la Ley Orgánica la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la propuesta del fiscal.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Luis Enrique Benítez Ojeda señaló que hay razones para no ratificar la propuesta, ya que fue presentada el 17 de julio al Congreso, cuando aún no entraba en vigencia la ley, pero ya estaba firmada la propuesta desde el 15 de julio, por lo que en el encuentro con los empresarios fue una simulación, además el Gobernador había prometido consultaría a la sociedad y no lo realizó.

La diputada Mar Grecia Oliva Guerrero comentó que García Rodríguez cumple con los requisitos que establece la ley, por lo que la ciudadanía no puede entrar en estado de indefensión, ya que la Ley Orgánica de la Fiscalía Especialidad se aprobó por unanimidad.

Finalmente, Rodolfo Pérez Gavilán señaló que antes de elaborar la Ley en la materia, nadie se opuso a que el Ejecutivo Estatal tuviera la facultad de presentar la propuesta, por lo que es contradictorio que se rechace la propuesta.