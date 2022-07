No beneficia a estudiantes que no se les pueda reprobar

Las disposiciones que se aplican actualmente en el tema de las calificaciones a los estudiantes y que no se les pueda reprobar, no representa un beneficio para los mismos alumnos, señaló la diputada Rosa María Triana, quien señaló que deben ser evaluados de acuerdo a su preparación.

La legisladora puntualizó que “como maestra no estoy de acuerdo en las calificaciones, la verdad es que a un alumno cuando lo preparas, se supone que lo vas evaluando de acuerdo a su calificación”, dijo textualmente, al manifestar que cada maestro tendrá que tener un criterio para que los alumnos vayan preparados.

“Que no tengamos nosotros que sufrir las consecuencias de alumnos que van en preparatoria y simplemente ni siquiera saben leer o hacer una operación aritmética”, puntualizó la legisladora, al insistir en que los maestros están preparados y tienen suficiente criterio para poder evaluar a cada uno de los estudiantes y que salga la calificación que sea, pero sí cuidar que vayan bien preparados.

“Nosotros siempre calificamos del 0 al 10 para ver el parámetro de cada alumno, para ahí ver cómo va preparado”, dijo, al señalar que no está de acuerdo con las nuevas disposiciones con respecto a la calificación de los estudiantes y el que no se les pueda reprobar, pues consideró que pasarlos por pasarlos ocasionará deficiencias en la educación, no solamente a nivel secundaria, sino preparatoria y profesional.

La legisladora puntualizó que se trata de medidas que no siempre pueden tener el impacto que se busca en la educación, pues además de que no consideran la capacidad que tienen los maestros al momento de evaluar a los estudiantes, pueden provocar que haya más estudiantes que pasan al siguiente nivel educativo sin tener la preparación que requieren para ello.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp