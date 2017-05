No debe haber fiscal a modo en Sistema Anticorrupción

Quien sea designado como nuevo Fiscal Anticorrupción en el estado deberá responder a la ciudadanía y no a intereses políticos ni privados, externó el politólogo César Molina Suárez durante la inauguración del curso “El Sistema Nacional Anticorrupción y las Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

El evento, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contó con la presencia de más de 200 ciudadanos que se dieron cita en las instalaciones del Museo Francisco Villa, con el fin de conocer la manera en la que se puede contribuir al combate de la corrupción y conocer las particularidades del Sistema Nacional que entrará en vigor el 19 de julio próximo.

En ese sentido el actual Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México consideró que quien sea asignado a la tarea de fungir como titular de la Fiscalía Anticorrupción deberá ser alguien con una trayectoria intachable en el combate a la corrupción, quien emane directamente de la sociedad y la represente, para que de este modo no responda a intereses gubernamentales.

Insistió en que los funcionarios públicos deben evitar tratar de colocar al frente de una Fiscalía dedicada a dar combate a los actos de corrupción y soborno a amigos o familiares porque si no el sistema no podrá dar respuesta, por lo que los ciudadanos deben defender que el fiscal sea una persona íntegra y que su actuar no se vea condicionado por las autoridades locales y del Estado.

Sin embargo, para Molina Suárez más que la designación del Fiscal debe ser la integración del Comité de Participación Ciudadana lo que debe importar, pues sin la participación activa de la sociedad de nada servirán las leyes o sistemas que se elaboren para combatir la corrupción; agregó que en dicho comité deben estar representados ciudadanos que impulsen la cultura de la denuncia.

Reconoció que el estado está a la vanguardia en la promoción del Sistema Nacional Anticorrupción y en informar a la sociedad con verdad los alcances de las leyes en la materia, para con ello contribuir a la exigencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno; “hay buenas expectativas para que lo que se logre aquí permee a nivel nacional”.