No descarto una broma de alguien que no supo lo que hizo, el doble incendio de esta madrugada: CANIRAC

Luego de afirmar que en Durango no se paga derecho de piso ni cuotas al crimen organizado, el presidente de la CANIRAC, Alejandro de la Peña, precisó: No descarto que el doble incendio de esta madrugada haya sido una travesura de alguien que no supo lo que hizo.

Hace unos minutos, el dirigente en Durango de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, aseguró que hasta ahora en Durango se trabaja en paz, sin el tipo de presiones con que operan esos negocios en otras partes.

Hay que esperar un dictamen de la autoridad que nos indique cómo sucedieron los incendios, para lo que se pide a la instancia correspondiente que haga una investigación y precise cómo levantaron las llamas, añadió Alejandro de la Peña.

Sin embargo, insistió, no descarto que haya sido una travesura de alguien que iba pasando y que al final no supo lo que hizo, aunque la broma haya acabado materialmente con dos restaurantes, y lo extraño es que los incendios sucedieron prácticamente simultáneos.

Por eso –repitió De la Peña- no descarto que haya sido una broma de alguien, quizá que no supo lo que hacía.

Sugirió no adelanta vísperas y esperar a que la autoridad nos diga qué fue lo que pasó exactamente para no sacar conjeturas que nada tengan qué ver con la realidad.

Lo cierto es que esta madrugada amanecieron reducidos a cenizas lo que fueran los restaurantes El Cochito Sinaloense y La Chelería Finísima, distantes uno de otro unos 300 metros sobre el mismo bulevar Francisco Villa.