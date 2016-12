“No es momento de echarnos la pelotita entre autoridades”, asegura la regidora del PRD, Lupita Silerio.

CONTINGENCIA AMBIENTAL EN EL RÍO TUNAL

Las regidoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hemos visto en medios de comunicación, que luego de la contingencia se ha reaccionado por parte de diferentes autoridades federales, específicamente por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes aseguran que el Municipio y Aguas del Municipio de Durango (AMD) son los responsables por las descargas de aguas residuales de la Planta de Tratamiento del Oriente de la ciudad al Río El Tunal.

“Consideramos que no es momento de echarnos la pelotita entre autoridades para determinar quién estuvo mal o deslindarnos responsabilidades entre los tres niveles de gobierno. Es una contingencia que a todos nos ha tomado por sorpresa, que lamentamos mucho la muerte de miles de peces por falta de oxígeno, pero que afortunadamente ya se están tomando las medidas pertinentes”, manifestó la regidora del PRD, Lupita Silerio.

Lo más importante es que ya no se presenten más muertes de fauna, incluso no sólo de peces, sino de otros seres vivos, pero también que no haya afectación en las personas.

La alerta aún está activa, no podemos descartar que no pueda haber más afectaciones, por eso según lo informaron los medios de comunicación, ya se cancelaron las descargas de aguas residuales por parte de AMD y se abrieron las compuertas de la Presa Guadalupe Victoria para reducir los riesgos y evitar el estancamiento de las aguas. Gracias a Dios que nos llovió en abundancia, ya que gracias a que nuestras presas están llenas se pudo tomar esta medida correctiva para dar una posible solución a esta contingencia ambiental.

El jueves pasado realizamos regidores y regidoras, directores municipales, la síndica municipal y la secretaria municipal, Claudia Hernández Espino un recorrido por las comunidades afectadas, y afortunadamente a pesar de que sí había quien nos decía que pudiera estar enfermo, los resultados han sido negativos.

Pedimos que se investigue de dónde se originó el problema, pero también que se actúe inmediatamente y que no dejemos que esta contingencia crezca más, que no se politice y que no sea utilizado este tema con fines políticos para golpetear, porque el tema del Medio Ambiente no puede ni debe politizarse.