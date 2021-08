No es prudente combinar vacunas: Salud Pública

El director de Salud Pública Municipal, César Cardosa Torres, manifestó que aún no se tienen pruebas de que alternar vacunas, es decir ponerse dosis de otra marca, sea un método efectivo, ya que hasta el momento no hay base científica que avale estas acciones; esto luego de la discusión que se tuvo en redes sociales entre las personas que se pusieron la vacuna Cansino.

“Yo creo que en un inicio es una actitud un poco egoísta de estas personas, puesto que ellos ya tienen una vacuna y una inmunización que se les dio en su momento y se les dio preferencia, entonces en ese sentido deben dar la oportunidad a que la demás población que no ha tenido ningún tipo de vacuna se inmunice, porque cualquier tipo de vacuna, no importa la marca que sea, es una dosis que los está protegiendo no nada más para no contagiarse o un porcentaje de esto, sino para que si el día de mañana se llegan a contagiar no sea de manera grave”, explicó.

Agregó que hasta el momento no hay una base científica que hable ni a favor ni en contra de la combinación de vacunas, “si bien así lo han hecho algunos países por situaciones extraordinarias no tenemos ninguna base científica que nos hable que la combinación de vacunas es algo bueno, yo creo que valdría la pena esperar para saber qué está pasando con esto”.

Mencionó que en el tema de la vacuna Cansino se trata de una vacuna que protege al menos de un 64 a un 67 por ciento y hasta el momento no hay una que te proteja al 100 por ciento, lo que hace es crear una capacidad en el cuerpo para defenderse ante el virus.

