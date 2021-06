“No es que tú o yo queramos, ya esta permitido”; Elvira Barrantes de Aispuro

Durango.-La presidenta del DIF Estatal Elvira Barrantes de Aispuro, respecto al tema del matrimonio igualitario dijo “Ellos pueden poner un amparo y lo van a ganar, no es que tú quieras o yo quiera, ya está permitido, no tengo ningún problema ni mi esposo con este grupo de personas, has lo que te haga feliz, nacimos para ser felices, no para pelear unos con otros, si se quieren casar iguales con iguales, perfecto”.

Además argumento que el proceso en Durango tiene que estar aprobado por el estado, pero mientras eso sucede hay otros estados de la República en donde el matrimonio es permitido y pueden acudir quienes así lo deseen.

“Tenemos muchos estados que ya lo permiten, se pueden casar en Torreón o en Sinaloa, no debemos pelear por estos temas” dijo la esposa de José Rosas Aispuro, gobernador del Estado de Durango.