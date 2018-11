No gasten lo que no tienen: Profeco

Cuiden su capacidad de pago sugiere Esmeralda Gallegos

No caigan en la publicidad engañosa durante el “Buen Fin” insiste

Durante este “Buen Fin” la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor mantendrá una constante vigilancia en los establecimientos que participan en esta venta, para cuidar que se respeten tanto los descuentos como las promociones que son anunciadas, además de que se atenderán todas las quejas que presenten los consumidores.

Al señalar lo anterior, la delegada de la dependencia, Esmeralda Gallegos, manifestó que desde la medianoche del pasado jueves, cuando inició esta venta especial, el personal que se encarga de las tareas de inspección inició los primeros recorridos por los distintos establecimientos comerciales que abrieron desde esa hora para ofrecer distintas promociones y descuentos en algunos de sus productos, para verificar que se apliquen tal como se anunciaron.

Al mismo tiempo, dentro de esta vigilancia se cuidará que no se apliquen prácticas abusivas con motivo de esta venta especial, que no haya publicidad engañosa ni anomalías en las promociones que se anuncian en los distintos establecimientos y que no se afecten los derechos de los consumidores.

Manifestó que durante los días que durará el “Buen Fin”, se contará con personal en las oficinas de la delegación de Profeco para dar atención a los consumidores que quieran presentar alguna queja o tengan alguna duda, además de que se cuenta con una unidad móvil que recorrerá los distintos establecimientos comerciales que hay en esta ciudad, para que cualquier persona que quiera presentar alguna inconformidad, puedan acudir con el personal de la dependencia para que los atienda.

Finalmente, la delegada hizo un llamado a los consumidores para que analicen cuidadosamente las compras que realizarán durante estos días, tanto los descuentos como las promociones que se ofrecen en cuanto a créditos, que comparen precios y calidad de los artículos, de tal manera que compren en las condiciones que mas los beneficien y que cuiden de no rebasar su capacidad de pago.