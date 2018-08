“No hay mejor manera de ganar”, destacó Jorge Lorenzo

Spielberg (Austria), 12 ago (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) vencedor del Gran Premio de Austria de MotoGP destacó tras su triunfo que “no hay mejor forma de ganar” que la de este domingo.

“Primero porque es en Austria, donde es la primera vez que gano; luego con Ducati, que siempre es un poco más especial que con otras marcas, y como tercera razón, por ganar a Márquez en cuerpo a cuerpo, quizás el piloto más difícil de batir, el que siempre lo intenta y el más ambicioso”, enumeró Lorenzo.

“Las fuerzas estaban muy equilibradas en las últimas vueltas porque no podía escaparme y porque en algunos puntos del circuito él era muy superior y en otros lo era yo, como en la última parte del circuito con esa subida en cuarta o quinta marcha”, comentó.

“Era difícil y todo podía pasar, se podían cometer errores en la última vuelta pero al final, de forma sorprendente e improvisada, he encontrado ese hueco por el exterior en aceleración y he cambiado un poco mi estrategia, que era un poco mantenerme detrás e intentar pasarle en esa subida, poniéndome en paralelo y pasarle en la frenada pero he tenido que adelantar esa estrategia”, explicó el piloto de Ducati.

“Sabía que lo iba a intentar en la última vuelta y por eso he intentando frenar un poco más tarde y si yo ya he frenado al límite, él lo ha hecho un poco más tarde, se le ha cruzado quizás el tren delantero y eso ha hecho que bajase mucho la velocidad y me dejase ese espacio por el exterior”, añadió sobre la lucha final Lorenzo.

El piloto de Palma de Mallorca suma ya su tercera victoria de la temporada con Ducati y ya es tercero en la provisional del mundial. Considera que Ducati “siempre” le ha tratado muy bien, “tanto por parte del equipo como los aficionados”, y “nunca” han tenido malas palabras, por lo que parte de su corazón “siempre será ‘ducatista’, pero cuando cambie de equipo, pensaré sólo en naranja” dijo en relación a su próxima aventura en el equipo Repsol Honda. EFE