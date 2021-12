No hay piso parejo en candidaturas del PAN: Salum

El presidente municipal Jorge Salum se rebeló contra el PAN, ya que señala que las reuniones entre Héctor Flores y Javier Castrellón dejan en claro que no hay piso parejo para la elección del próximo candidato a gobernador.

“Yo creo que estos son diálogos que se han venido teniendo, algunos se hacen públicos y otros no, yo en lo personal también he tenido algunos acercamientos con otras personas, sí lamento que el partido haga público como tal ese tipo de reuniones, porque el partido debe tener un piso parejo, que me parece que en algunos casos no lo muestran, pero esa comunicación se da de manera diaria y frecuente, por lo que yo espero que no se trate de inducir algunas especulaciones tratando de llevar ciertos proyectos adelante”, expuso.

“Yo simplemente le pido a la dirigencia que en ese tipo de expresiones sea más incluyente, creo que generan confusión, nada definitivo, mas que mayor confusión, espero que puedan corregir este tipo de cosas, este tipo de cosas siempre se dan y así hay que entenderlas, yo siempre he estado en el mismo partido, ahí seguiré y las decisiones que se tomen serán respetadas por mí”, relató el alcalde.

De la misma manera Salum del Palacio manifestó que de momento aún no estará pidiendo la licencia para dejar el ayuntamiento, puesto que aún las fechas le dan todo este mes para solicitarla.

Para finalizar, señaló que de no ser posible su candidatura a la gubernatura estará alzando la mano para una posible reelección como alcalde, pero esto dependerá del partido.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp