No se compara aumento de salario con el de productos

Gabino Torrecillas, presidente interino de locatarios de la Central de Abastos El Refugio, expresó que el aumento al salario mínimo no se compara con el gasto que se tendrá por el aumento de gasolina e insumos.

“No hay comparación si todo va a aumentar, es un ambiente desolador en el mercado, muy solo, pocas ventas, en otros años para el mes de diciembre no se podía ni caminar por aquí, nos están castigando mucho, sumado al terrorismo fiscal”, manifestó.

Afirmó que hay mucha incertidumbre de cómo van a reaccionar la ventas ante el incremento, hay repercusiones en los precios, en el caso de la fruta los precios son variables, pero todo lo que tiene que ver con alimentos y abarrotes enlatados ya están subiendo.

Señaló que el año pasado cayeron las ventas hasta un 75 por ciento, “diciembre era una muy buena época, pero desde hace 3 años todo ha disminuido, con las reformas hacendarias también siempre somos muy revisados”.

“Sabemos que hay manifestaciones en todo el estado, nosotros aún no lo hemos hecho pero seguramente las habrá, porque esto repercute en los bolsillos de toda la población del país”, puntualizó.

Por su parte el locatario Víctor Figueroa Alcántar dijo que los mercados están muy solos, la gente ya no acude tanto a surtir su mandado, se tiene la competencia de las grandes tiendas comerciales, pero como también aumentarán los precios se espera que acudan a comprar.

Los productos ya se empiezan a reetiquetar con el incremento, pero no se ha tenido una reacción de la gente pues aún no han acudido a realizar compras, informó que la ganancia que se obtiene por parte de los locatarios del mercado por cada producto varía desde un peso, hasta el peso con 50 centavos, ganancia que se ha mantenido desde hace años, pero que no se ha podido aumentar.

Precisó que se espera el regreso a clases, pues es lo que provoca un poco el movimiento en el mercado por las comidas de los alumnos y hasta en el transporte público, a partir del lunes con los precios ya arriba se espera ver la respuesta de la gente.