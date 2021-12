No se le paga ni a trabajadores ni a proveedores: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que hasta el momento no se tiene una claridad de cuándo se dará el depósito de todas las prestaciones de los trabajadores municipales, pero no solo eso, sino que no hay una fecha establecida por parte de la autoridad de cuándo pudiera ocurrir este pago, aunado a esto señalo que también se le debe pagar a los proveedores que necesitan de este dinero para hacer los mismos tipos de pagos.

“Entiendo que sí hay confianza de que se conseguirá el recurso pero hasta el día de hoy (11 de septiembre) no se tiene claridad de cuando se dará el depósito de las prestaciones de los trabajadores municipales, confiamos en que hay presión por parte de las autoridades, ya sea del propio alcalde o de la directora de Finanzas, para poder cubrir el recurso más importante que es el humano de la administración, pero al día de hoy no se ha cubierto y no hay una fecha establecida de cuándo pudiera ocurrir”, comentó.

Consideró que realmente el Municipio enfrenta una crisis económica que no puede esconderse, y menos en estas fechas y esta temporada, en donde además de hacerle frente a casi 170 millones que en el mes de diciembre deben erogarse entre aguinaldos y el pago de las quincenas regulares, “también habría la presión de abonarle a los propios proveedores, porque ellos también pagan aguinaldos a su personal y quienes con ellos laboran, y al día de hoy no hay respuesta para ninguno de los dos grupos”.

“Confiamos en que lo habrá, vemos tranquilas a las autoridades y ojalá contemos con el apoyo del Gobierno y se le abone algo al Municipio de lo que se le debe por concepto de participaciones, ni siquiera es un recurso extraordinario”, finalizó la regidora.

