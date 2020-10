No se logra fracción de Morena en el Cabildo

La regidora panista Claudia Hernández Espino y el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza, señalaron que el cambio de regidores de Movimiento Ciudadano a las filas de Morena no es algo válido ante la ley, ya que las fracciones están constituidas por el voto de la ciudadanía, por lo cual estos representantes solo quedarían como fuerzas políticas independientes.

“La determinación que toman nuestros compañeros regidores que antes eran de Movimiento Ciudadano y hacen público su deseo de participar en otro partido, es una decisión personal y respetable, pero del lado de la legalidad no se puede hacer más allá de lo que la ley señala, en el Ayuntamiento marca de manera muy clara cómo se conforman las acciones partidarias, concretamente el artículo 107 establece que las fracciones se conformarán de los resultados del proceso electoral con base a la votación que obtenga cada partido político, aquellos partidos que alcanzan a tener 3 regidores desde ese momento forman fracción, pero la conformación es derivado del resultado del proceso electoral”, manifestaron.

Además, el artículo 108 establece que a más tardar en la segunda sesión de Cabildo los partidos políticos deberán hacer del conocimiento al Ayuntamiento de quiénes integran su fracción y quién queda como coordinador de la misma.

“Nosotros no podemos ir mas allá de lo que la reglamentación mandata, por lo tanto Morena no puede formar una fracción, esto porque en el proceso electoral no alcanzó los 3 regidores. Quizá podrán tener acuerdos y votar de igual manera, pero llamándose independientes, ya que legalmente no pueden constituirse como fracción”, finalizó la regidora panista.

