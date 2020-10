No se permitirá abuso policial: Salum

El alcalde Jorge Salum del Palacio señaló que cualquier situación anómala que se pueda comprobar por parte de los elementos de seguridad será castigada, ya que la intención no es tapar las irregularidades sino llevar un mejor trabajo policial.

“Es un trabajo permanente porque debemos buscar el equilibrio entre la actuación que los policías y la responsabilidad que la gente debe tener, desde luego que siempre estamos en la mejor disposición de que todos los elementos que incurran en alguna irregularidad o en algún exceso sean castigados, pero también me parece muy importante no caer en el otro extremo en el que cualquier detención, circunstancia o acción de la policía sea considerada como un exceso cuando no existen tal vez los elementos para determinarlo”, expuso.

Señaló que la policía está obligada a atender las demandas y las denuncias de la gente, las conductas y las irregularidades que se pudieran presentar, pero esto no siempre supone que puedan manejarse sin ningún uso de fuerza ni mucho menos, “me preocupa que no podamos equilibrar como sociedad esa percepción del uso de la fuerza con lo que puede ser correcto o no, pero desde luego cualquier situación que pueda ser acreditada y comprobada como un abuso de fuerza no lo vamos a permitir”.

“Nosotros dentro de la propia institución tenemos el departamento de Asuntos Internos y la propia Fiscalía como tal, pero el problema es que como ciudadanos cualquier uso de fuerza lo estamos juzgando como un exceso sin conocer los componentes que llevaron a los policías a ese tipo de situaciones. Si se demuestra que se le hizo daño injustificado a una persona habremos de actuar en consecuencia”, finalizó.

