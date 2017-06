“No somos la gerontocracia de la Iglesia”, dice Papa a cardenales

Ciudad del Vaticano, 27 Jun (Notimex).- El Papa celebró hoy con decenas de cardenales los 25 años de su ordenación como obispo y advirtió que los purpurados no son la “gerontocracia” de la Iglesia sino “abuelos” que deben soñar.

Muy temprano por la mañana de este martes, Francisco presidió una misa en la Capilla Paolina del Palacio Apostólico Vaticano y reflexionó sobre tres palabras: “levántate, mira y espera”.

Aseguró a los cardenales que también a ellos, “ya con una cierta edad” Dios les pide levantarse, mirar y esperar, porque “no es hora de cerrar las vidas” ya que sus historias “aún están abiertas, hasta el final”.

“Alguno que no nos quiere dice que somos la gerontocracia de la Iglesia. Es una broma. No entiende lo que dice. Nosotros no somos gerontes: somos abuelos. Y si no sentimos esto, debeos pedir la gracia de sentirlo”, dijo.

“Abuelos que los nietos miran. Abuelos que deben darle a ellos un sentido de vida con nuestra experiencia. Abuelos no cerrados en la melancolía de nuestra historia, sino abiertos a dar esto. Y para nosotros, este ‘levántate, mira, espera’ se llama soñar”, añadió.

Estableció que, como abuelos, ellos están “llamados a soñar” y a transmitir esos sueños a la juventud de hoy, que tiene necesidad de tomar esos sueños como la fuerza para “profetizar” y “llevar adelante su tarea”.

Luego, el líder católico (de 80 años) agradeció por la celebración, pidió perdón por sus pecados e invocó la “perseverancia en la fe, en la esperanza y en la caridad”.