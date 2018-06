Noche de “bandas”, noche de borrachazos

Durante la madrugada de este viernes el personal de vialidad atendió en diversos puntos de la ciudad tres percances en los cuales hubo conductores en estado de ebriedad, los cuales se estrellaron contra un poste y un inmueble, quedando únicamente pérdidas materiales de consideración.

Uno de los casos ocurrió sobre la calle Talpa y Punta Mita, de la colonia Jalisco, en donde Luis Alonso, de 34 años, manejaba su camioneta GM, sitio donde debido a su estado de ebriedad perdió el control de la unidad para proyectarse contra una vivienda marcada con el número 102, en donde se incrusta con la unidad sin que por fortuna alguien saliera lesionado.

Más temprano a eso de las 23:00 horas otro percance se registraba también al sur de la ciudad, en donde sobre el bulevar José Ramón Valdez, justo frente a un autolavado el operador de un carro Mazda 6, del que no se saben sus generales por haberse retirado del lugar, por algún motivo no controló su carro y se proyectó contra el camellón. Acto seguido se dio a la fuga para no saber más de él.

En ambos casos las unidades fueron turnadas al corralón en tanto se realizan los trámites correspondientes para ambos casos.