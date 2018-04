Nombre de Dios a la espera de ser “pueblo mágico”

A pesar de que Nombre de Dios cumplió con los requisitos que establece la normatividad para obtener la denominación de “pueblo mágico”, hasta el momento no existe una determinación al respecto por parte del comité que analiza este tema, pues se pospuso el plazo para que se definan las solicitudes que son aceptadas, señaló el secretario de Turismo del Estado, Víctor Hugo Castañeda Soto.

Al referirse a los avances que se llevan en el proceso para que la cabecera de Nombre de Dios se convierta en “pueblo mágico”, el funcionario puntualizó que continúan las acciones encaminadas tanto a lograr esta denominación como a fortalecer a este municipio como un atractivo turístico en el estado, las cuales se llevan a cabo con una mezcla de recursos presupuestales de los gobiernos estatal y federal.

En este renglón, informó que para los siguientes meses continuarán los trabajos de rehabilitación de fachadas que se llevan a cabo en la cabecera municipal de Nombre de Dios, como parte del trabajo que se realiza para fortalecerla como uno de los atractivos turísticos que tiene actualmente la entidad.

Al mismo tiempo, con respecto al proceso para lograr la denominación de “pueblo mágico”, el secretario puntualizó que aunque Nombre de Dios cumplió ya con todos los requisitos que establece la normatividad, aún no se recibe una respuesta con respecto a si se le otorgará o no, debido a que el comité encargado de tomar esta determinación no ha dado una respuesta con respecto a todos los documentos que se entregaron, así como sobre la visita que realizaron algunos especialistas a la cabecera municipal.

De hecho, concluyó el secretario, será hasta el mes de septiembre de este año cuando se recibirá una respuesta a las solicitudes que fueron enviadas a la Secretaría de Turismo a nivel federal, por parte de comunidades de distintas entidades que hicieron esta petición, tal como lo informó el Secretario de la Madrid, quien dio a conocer que se modificó el plazo que se tenía para dar una resolución.