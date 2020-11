Normalistas de Aguilera exigen respuesta a sus demandas

Estudiantes de la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico para exigir a las autoridades educativas y al gobierno que respondan a los pliegos petitorios que se les han entregado hasta el momento, como es la petición de que se perfore un nuevo pozo en la institución, porque el actual ya no garantiza el abastecimiento de agua.

Mientras permanecían en los distintos acceso a las instalaciones de la Secretaría mencionada, los estudiantes manifestaron su inconformidad porque no se les ha dado una fecha exacta para atender sus demandas, pues dijeron que la Secretaría de Educación en el Estado no les dio una fecha tentativa para atender el pliego petitorio más reciente, pues dijeron que no se tomaron las suficientes medidas y se rechazó, por lo cual no se tuvo la negociación en el día que se esperaba.

“Decidimos empezar estas acciones para que nos tengan una fecha clara, también estamos inconformes por el incumplimiento de pliegos petitorios pasados, entre los cuales estaba un punto que era la perforación de un nuevo pozo de agua, pues el que está en la institución prácticamente se está desmantelando; asimismo, estamos haciendo énfasis en el rechazo al recorte presupuestal del próximo año”, señaló Genaro Vázquez Rojas, quien habló a nombre de sus compañeros.

Dijo que la petición de un nuevo pozo es porque el que se tenía ya no es suficiente para la Normal, además de que en el caso de todos los puntos del pliego petitorio, se busca llegar a un acuerdo, pues manifestó que la institución y los alumnos no están cerrados al diálogo, pero dijeron que tanto el secretario de Educación como el Gobierno del Estado les está dando mucha prórroga para la negociación.

También se refirió a la situación que se presenta con respecto a la pandemia, pues manifestó que las cosas no han sido de la mejor manera, pues la mayoría de los estudiantes son de comunidades alejadas, ya que la Normal aloja a hijos de campesinos, al señalar que no se ha tenido el suficiente apoyo de las autoridades y tampoco se ha encontrado empatía para comprender la situación de quienes viven en las poblaciones más alejadas, que por esta razón no han podido entregar sus trabajos a tiempo, pero recalcó que se trata de hacer todo de la mejor manera.

