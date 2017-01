Nueva York invertirá 10.000 millones de dólares en renovar el aeropuerto JFK

En el plan de renovación del aeropuerto se incluye el aumento de vuelos, la expansión de las terminales -que estarán interconectadas entre sí-, nuevas medidas de seguridad y la modernización y el incremento de la capacidad de las estaciones de tren que conectan con el aeródromo.

También se mejorarán las carreteras que conectan con el aeropuerto, como la autopista de Van Wyck, que pasará a tener 4 carriles para cada dirección.

Cuomo describió esta inversión como uno de los mayores proyectos de Nueva York de las últimas décadas, después de que la ciudad haya pasado numerosos años sin invertir en la monumental infraestructura que convierte a la ciudad en una de las más famosas del mundo.

“Desde los años 70, ¿qué hemos hecho? Hemos reconstruido las Torres Gemelas, por razones obvias, (…) pero realmente no hemos estado invirtiendo en infraestructuras, no hemos estado construyendo, no hemos estado avanzando”, afirmó el gobernador en una rueda de prensa.

“(El aeropuerto) de JFK fue literalmente uno de los primeros (del mundo) cuando fue construido y se adelantó a su tiempo. Ahora está en el puesto 59 “de los 100 mejores aeropuertos”, aseveró.

Cuomo no puso una fecha para la conclusión del proyecto de infraestructura, y señaló que espera que 7.000 de los 10.000 millones de dólares necesarios provengan de empresas privadas como parte de colaboraciones público-privadas. EFE