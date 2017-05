Nunca he estado detenido, nunca me fugué: Eduardo Bailey

Eduardo Bailey Elizondo, amparo en mano, se presentó ante los medios de comunicación hace unos minutos y negó haber sido detenido alguna vez, puesto que los policías de Nuevo León nunca le presentaron una orden de aprehensión.

Los policías tanto de Nuevo León como de Durango carecían de elementos para detenerme, por eso mis abogados me sacaron del hospital. Y nunca me fugué. Pasé por frente a ellos, de modo que nadie puede asegurar que me fugué.

Me sacaron del hospital y me llevaron a un lugar seguro para preparar mi defensa, se obtuvo un amparo de la justicia federal que me permite andar en libertad y mi defensa empieza hoy con esta comparecencia.

Se trata de una persecución política, más que policíaca, en venganza por mi trabajo político en Nuevo León, repitió.

O díganme –preguntó- cuál fue la principal bandera de campaña del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco. No fue el ofrecimiento de detener a medio mundo? La persecución en mi contra obedece a ese ofrecimiento.

El infundio de que me acusan ocurrió hace 10 años. ¿Por qué nunca nadie me llamó a explicar los supuestos trescientos y más millones del supuesto faltante en el Isssteleón?.

“Están tratando de desviar la atención para proteger a alguien y lo quieren hacer apoyándose en mi detención, aunque carezcan de elementos para hacerlo”.