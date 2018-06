Nzonzi: “Me encuentro bien en el Sevilla”

Istra (Rusia), 12 jun (EFE).- El centrocampista francés Steven Nzonzi, concentrado con Francia para el Mundial de Rusia, aseguró que se encuentra bien en el Sevilla, aunque reconoció que un club con más peso internacional puede “favorecer la progresión”.

“Lo más importante no es el club en el que juegas. He jugado la Liga de Campeones los tres años en Sevilla y me siento bien ahí. Es cierto que un traspaso a un grande puede favorecer la progresión”, afirmó el futbolista en Istra, cuartel general de Francia para el Mundial.

El sevillista, cuya comparecencia ante los medios quedó en segundo plano por la de su compañero Antoine Griezmann, aseguró que las negociaciones contractuales de los jugadores no afectan a la concentración de Francia.

“No es algo que esté en nuestra cabeza, tenemos una competición muy importante por delante y estamos centrados en eso”, indicó.

En particular, aseguró que Griezmann, que se debate entre renovar con el Atlético de Madrid o fichar por el Barcelona, lo afronta particularmente bien.

“Es un jugador con mucha experiencia, en la selección y en el club, donde ha mostrado el jugador que es, alguien muy alegre y que participa mucho en la vida del grupo”, señaló.

Nzonzi, que no parece titular en el esquema del seleccionador, Didier Deschamps, reconoció que Francia es un equipo joven, pero que atesora ya una gran experiencia.

“La mayoría de los jóvenes juegan en grandes clubes, con mucha presión, con muchas competiciones europeas importantes, no creo que tenga una mala influencia la falta de madurez, creo que es positivo para el equipo”, destacó.

El sevillista reconoció que “hace un año era impensable” verse en en un Mundial con la selección, con la que debutó en noviembre pasado.

“No me imaginaba jugar este Mundial, es un sueño para mí, mi primera convocatoria fue hace poco y estoy muy orgulloso”, dijo. EFE