Obispos argentinos envían al papa su “cercanía” ante “ataque despiadado”

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- Los máximos dirigentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) enviaron hoy una carta a su compatriota el papa Francisco para manifestarle su “fraterna y filial cercanía” en un momento “en que sufre un ataque despiadado en el que confluyen distintos y mezquinos intereses mundanos”.

“Como Pueblo de Dios que peregrina en Argentina, pastores y fieles, queremos manifestarle nuestra fraterna y filial cercanía en este momento en que sufre un ataque despiadado en el que confluyen distintos y mezquinos intereses mundanos. Compartimos sus dolores y esperanzas”, relata la Comisión Ejecutiva de la CEA en la misiva, difundida a través de su página web.

Este apoyo se produce después de que el pontífice viajara a Irlanda el pasado fin de semana para participar en el Encuentro de las Familias, en medio de informes que revelaron que durante años miembros de la Iglesia abusaron de menores, robaron bebes y explotaron a cientos de niños en este país.

El pasado domingo el ex nuncio apostólico en Washington Carlo Maria Viganò acusó en una carta al papa de conocer desde 2013 los abusos del cardenal Theodore McCarrick, y pidió su renuncia, y acusó a varios prelados cercanos a Jorge Bergoglio de constituir un “lobby gay” en el Vaticano.

En el texto de la CEA, firmado por el presidente del organismo y obispo de San Isidro Oscar V. Ojea y su secretario General y obispo de Chascomús, Carlos H. Malfa, se hace referencia a diversos textos religiosos para transmitir apoyo a Francisco.

“Como Usted nos ha enseñado en Gaudete et Exsultate, 92: ‘la cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación'”, señalan.

“Sabemos que puede decir con San Pablo: “Por eso soporto esta prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quien he puesto mi confianza, y estoy convencido de que él es capaz de conservar hasta aquel Día el bien que me ha encomendado'”, añaden.

Para despedirse, piden que el Espíritu Santo “colme de sabiduría y fortaleza” al pontífice para que, como sucesor de Pedro, les “siga confirmando” en la fe de la Iglesia. EFE