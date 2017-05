Obras inconclusas entre irregularidades más frecuentes

Las irregularidades que se encuentran con mayor frecuencia durante las revisiones a las cuentas públicas de los municipios se relacionan con las obras de infraestructura que se llevan a cabo en distintos lugares y aunque se reportan como pagadas y terminadas, no siempre tienen el avance reportado, e incluso, en algunos casos no se encuentran, señaló el auditor estatal, Luis Villarreal.

Al referirse a la revisión de las cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio de recursos del 2016, el titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) puntualizó que se trata de una labor que se lleva a cabo en estos momentos y de la cual aún no se tienen resultados, pues hace apenas unas semanas inició este análisis.

El funcionario recordó que la Entidad de Auditoría tiene como fecha límite para concluir esta revisión el 31 de julio de este año, después de que al terminar el mes de marzo próximo pasado recibió las cuentas públicas que entregaron los presidentes de los 39 municipios que hay en la entidad.

Puntualizó que hace poco más de un mes desde que el personal de la EASE inició el proceso de revisión en las cuentas y manifestó que en estos momentos se encuentra en una de las tareas más complicadas, como es la supervisión física de las obras que se realizaron en los municipios durante el 2016, ya que además de verificar la integración de los expedientes que amparan la aplicación de los recursos presupuestales ejercidos el año pasado, también se tienen que revisar las acciones que se realizaron.

A pregunta sobre los resultados que se han tenido en estas supervisiones en años anteriores, el auditor estatal puntualizó que aunque no se puede hablar de los resultados en el análisis que se encuentra en proceso, la experiencia que se tiene es que además de detectar fallas de carácter administrativo en los expedientes de las obras, como es la falta de algunos documentos, los problemas principales que se encuentran los trabajadores de la EASE es que muchas veces la infraestructura que se reporta en la cuenta pública como terminada al 100 por ciento no lo está o presenta deficiencias, e incluso se han tenido casos en los cuales simplemente no se encuentran las obras.

Ante esta situación, manifestó que en los resultados de la revisión, se incluyen las observaciones acerca de todas las anomalías que se encontraron en relación con la aplicación de recursos públicos, las cuales quedan en los informes que se entregan al Congreso del Estado, para que sus integrantes a su vez analicen este trabajo que se realiza durante algunos meses y determine la aprobación o rechazo de las cuentas, además de que también se procede conforme lo establece la ley, en el caso de las irregularidades que se detectan.