Obras nuevas deben armonizar con lo histórico: Historiador

Para el historiador Javier Guerrero Romero las nuevas construcciones que se hacen en el Centro Histórico de la ciudad no deben romper con la fisionomía que existe en este sitio, si no deben integrarse a él aun cuando existan edificios que no sean considerados como “coloniales”, tal es el caso del Multifamiliar Francisco Zarco.

En voz del reconocido historiador el multifamiliar el cual, guardando proporciones, tiene similitud con el multifamiliar Miguel Alemán de la ciudad de México, es parte ya del entorno, un entorno que arquitectónicamente fue alterado y del cual no sobrevive nada del antiguo convento que ahí existía, por lo que no es adecuado tratar de rescatar la fachada de un edificio que ya no existe.

Aseguró que la construcción del multifamiliar obedeció a una época donde la arquitectura funcionalista era la dominante, por lo cual su aparente fealdad solo radica en que obedece a un periodo distinto, aunque sí es realidad que le falta mantenimiento y ha perdido funcionalidad; “sin embargo esto no significa que se encuentre justificado una demolición o retiro”, puntualizó.

Para Guerrero Romero existen otras alternativas de integración de antiguos paisajes de la ciudad que no significarían una intervención tan agresiva al entorno actual como lo es la vieja Plaza del Parián, la cual se encontraba en el callejón de las Mariposas, hoy contiguo al corredor Constitución. Ese sitio aún existe, solo que sobre él se construyeron unas bodegas. Incluso había un callejón techado –del cual todavía queda una fachada- que cruzaba hasta Pino Suárez.

El caso de la Plaza Fundadores fue distinto, pues si algo rige a las ciudades arquitectónicamente más bellas en el mundo es la integración de plazas y jardines entre los edificios, y este nuevo espacio crea un andador que conecta la Plaza de Armas con la Plaza IV Centenario, retirando un edificio que nada tenía que ver con la fisionomía del Centro Histórico y que contaba con fallas.

Otro tema que para el experto se ha descuidado es la integración del equipamiento urbano y de vialidad, pues aunque las luminarias y semáforos están bien armonizados en el caso de los basureros no ocurre así, pues con el afán de tenerlos con la colorimetría del gobierno en turno generan un distractor visual, cuando no debe ser así ya que solo es un equipamiento urbano menor.