OEA pide a diputados hondureños “no se trastoque” Ley de Colaboración Eficaz

Tegucigalpa, 15 jun (EFE).- La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos, le pidió hoy a los diputados hondureños que “no se trastoque” el anteproyecto de la Ley de Colaboración Eficaz.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, dijo que la Ley de Colaboración Eficaz es “un elemento importante” y “una de las patas del proceso de combate a la corrupción, la impunidad y al crimen en general” en el país centroamericano.

Ante ello, Jiménez exhortó a los diputados a aprobar “oportunamente” el proyecto de Ley, pues “el crimen avanza y necesitamos combatirlo”.

La iniciativa legislativa debe ser aprobada “en los mismos términos técnicos que la Misión ha planteado, que no se desarme la Ley de Colaboración Eficaz, que no se trastoque, porque es una herramienta técnica, no es política, es una herramienta del derecho penal para perseguir criminales”, subrayó.

El proyecto está desde el 7 de abril pasado en el Parlamento hondureño, recordó el diplomático, y reiteró que este permitirá “culpar a las personas involucradas” en actos de corrupción o delictivos.

La ley “necesita primero que se entreguen pruebas, no basta una colaboración, la persona tiene que renunciar a la organización criminal y devolver la plata (dinero). Aquí no hay impunidad, hay un mecanismo que permite perseguir el crimen y poder meter a la cárcel a aquellos que están dando las órdenes en las organizaciones criminales en Honduras”, subrayó.

Jiménez anunció que la Maccih propuso a los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la necesidad de que los candidatos a cargos de elección sean consideradas “personas políticamente expuestas” conforme a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI establece normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El diplomático indicó que cuando una persona es política existe “una alerta en el mundo para abrir una cuenta bancaria o hacer una operación financiera”, pues los políticos deben “tener revisiones anualmente respecto a su cuenta en el sistema financiero”.

Dijo que espera que la propuesta “tenga eco” y permita hacer una “limpieza” y tener el “control de las finanzas” de los candidatos.

Además, exhortó a los políticos a informar a la Unidad de la también conocida como Ley de Política Limpia sobre sus responsables financieros para que estos notifiquen a los comisionados sobre “las aportaciones y gastos de campañas”.

Señaló que los tres comisionados han expresado a la Maccih que su trabajo será “independiente” pese a su supuesta vinculación con partidos políticos y que de comprobarse que el narcotráfico, el crimen organizado o cualquier otro sector irregular está financiado a candidatos o instituciones políticas llegarán “a las últimas consecuencias” y harán “un trabajo efectivo”.

Los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos fueron electos en mayo pasado de una lista inicial de 30 aspirantes.

El ente electoral hondureño convocó el pasado 25 de mayo a las elecciones generales para el 26 de noviembre, a la que podrán concurrir 6,2 millones de los 8,7 millones de habitantes que tiene Honduras. EFE