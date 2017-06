Ofrecen reinserción laboral a la población en situación de calle

Guadalajara, 26 Jun (Notimex).- El titular del Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia o de Calle (Cadipsi), Rubén Arroyo Ramos, manifestó que ofrecen reinserción laboral a la población en calle.

Señaló que Cadipsi hace una gran labor para la transformación del “ser humano, además de ofrecer techo, alimento y servicios de nutrición, odontología, podología, psicología, valoración médica y trabajo social a los usuarios, para su reinserción y reintegración social, tiene a su disposición desde el ingreso una bolsa de trabajo en la que participan 16 empresas”.

Mencionó que con 10 años de vida, y varios cambios radicales en el inmueble, se ha logrado que la sociedad se acerque y participe para brindar un servicio digno y de calidad, de tal manera que las opciones de crecimiento personal y laboral aumentan día con día.

“Las personas que se encuentran en la primera etapa de indigencia se pueden incorporar a la sociedad de manera fácil y nosotros les apoyamos en el proceso”, dijo.

Arroyo Ramos explicó que desde su ingreso, se ofrece a los usuarios la posibilidad de volver a un empleo según su perfil u oficio, “hoteles, empresas de seguridad privada, de construcción y montaje de eventos o limpieza, se suman a la lista para dar empleo a las personas”.

Dijo que para ingresar al Cadpsi, las personas deben ser mayores de edad, no contar con un techo e ingresar por voluntad propia, no pueden ingresar bajo efectos de alcohol, drogas, padecimientos psiquiátricos, o que no puedan valerse por sí mismos, enfermos de gravedad o que necesiten atención médica especializada.

Precisó que el albergue está ubicado en avenida Las Palmas número 76, a un costado del Parque Agua Azul, funciona las 24 horas del día, de los 365 días del año.