Ofrecerá ICED curso de caracterización y efectos especiales

DEL 5 AL 12 DE AGOSTO

Un año más Durango se llenara de fantasía y seres de otros mundos a través del curso, que por cuarta ocasión consecutiva, imparte Go Fx Studio, marca con reconocimiento internacional.

La caracterización, el diseño de escenografías, utilería y la creación de personajes son profesiones que pasan desapercibidas en el ámbito cultural y artístico de Durango. En ellas se ven involucrados pintores, escultores y diseñadores, inclusive confeccionistas, carpinteros, herreros y artesanos, las mentes maestras detrás de la ambientación, personajes y escenografías en el teatro, la cinematografía, la danza y espectáculos, por lo que el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), ofrecerá del 5 al 12 de agosto Artes Plasticas el “Curso de Caracterización y Efectos Especiales Go Fx Studio Durango 2017”, en el Centro Cultural de las Artes Plásticas.

Estas ramas requieren del trabajo de decenas de personas, por lo que una profesionalización en cada una de sus áreas es fundamental para alcanzar la calidad requerida dentro de las grandes producciones nacionales y extranjeras. Desde hace tres años se realiza en la ciudad el curso de caracterización Go Fx bajo la coordinación general del diseñador gráfico duranguense Jesús Aguilar e impartido por Edgar Ruiz, originario de la Ciudad de México y director de la reconocida empresa Go Fx Studio que ha trabajo en producciones de la talla de The Walking Dead, Superbowl 49, Walt Disney, Televisa, TV Azteca, entre otras.

Decir de Aguilar, el área de caracterización, que aunada a la cantidad de producciones cinematográficas y espectáculos multidisciplinarios que anualmente se realizan en el estado, la convierten en una rama idónea para continuar con su crecimiento, comercialización y hasta proyección en el ámbito nacional e internacional. A pesar de lo paulatinos que suelen ser dichos proyectos de cine o teatro y el panorama poco redituable que aparenta la caracterización, resulta comercializable en cualquier época del año y fuera de dichos ámbitos, perfectamente aplicable para áreas escolares, publicitarias, eventos masivos y sociales.

Aunque se ha contado con el apoyo del ICED para la realización del curso, es necesaria una intervención más profunda por parte de empresarios para alcanzar el crecimiento y la evolución de esta profesión entre los duranguenses. Se ha creado un curso único para la «Tierra del Cine», en donde profesionales y amantes del arte de la caracterización, provenientes de diversos estado de la República Mexicana, tendrán la oportunidad de convivir, reforzar sus habilidades y poner en práctica lo aprendido con artistas y profesionales de Durango.