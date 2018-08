Ombudsman de Guatemala condena agresión contra líder comunitario en Izabal

Guatemala, 24 ago (EFE).- El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, condenó hoy la “agresión” que sufrió el líder comunitario Cristóbal Pop, presidente de la gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, en Izabal.

El magistrado de conciencia dijo que “lamenta” que continúe la falta de respeto al derecho individual y colectivo a defender los derechos humanos y recordó que la Constitución establece que “es deber del Estado garantizar a los habitantes” la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral.

Pop, de origen maya Q’eqchi’, denunció la contaminación del lago de Izabal con níquel y otros químicos y este viernes aseguró que un grupo de hombres no identificados lo intentaron detener de forma ilegal y lo lastimaron a él y a su acompañante.

“Ellos me pararon a punto de pistola (…), pero ellos no se presentan como autoridades, sino como personas particulares. Me obligaron, eran seis. No lograron su objetivo, hicimos fuerza”, narró el dirigente en un audio divulgado en las redes sociales. EFE