ONU dice que se completaron etapas para iniciar diálogo a crisis hondureña

Tegucigalpa, 23 jul (EFE).- El representante de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, quien modera el proceso para un diálogo nacional que resuelva la crisis postelectoral del país centroamericano, dijo hoy que las etapas para iniciarlo están completas, lo que calificó como “una buena noticia y un avance”.

“No hay fecha de la instalación de las mesas” y “yo lo que cumplo es decir ahora que, a mi juicio, todas las etapas que se necesitaban para instalar responsablemente el diálogo ya están completas”, indicó Garafulic a la radio HRN en Tegucigalpa.

Agregó que ya hay cuatro nombres de expertos de las Naciones Unidas que serán los mediadores de las mesas del diálogo.

Se trata de la guatemalteca Ana Catalina Soberanis, la estadounidense Marcie Mersky, el español Salvador Aguilera y el dominicano Javier Cabreja.

“Ya tenemos claro la estructura, que era lo más importante, saber (de) qué se iba a conversar”, subrayó el diplomático.

Las cuatro mesas se centrarán en temas sobre derechos humanos, reformas electorales, el tema polémico de cómo fueron las elecciones y los resultados de violencia pre y postelectoral, añadió.

Garafulic considera que en el “prediálogo” que ha venido moderando desde marzo, el Gobierno y la oposición “hasta el momento han sido positivos en el sentido de no obviar ni vetar ninguno de los temas”.

Señaló que “si la gente no habla, no se entiende y no se avanza”, y que el tema sobre las reformas electorales, por ejemplo, abarca aspectos como la tarjeta de identidad, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Supremo Electoral, la ciudadanización de las mesas y la segunda vuelta electoral, entre otros.

Garafulic dijo que para dirigir cada una de las mesas se necesita “gente especializada en conducir diálogos, llegar a acuerdos, avanzar, que no sea una simple conversación que no queda en nada, sino que se llegue a compromisos y eso es en lo que estamos ahora”.

Añadió que a las Naciones Unidas se le pidió cuatro nombres que pertenecen a un registro que tiene la ONU, que están pendientes para ser asignados a los diferentes países donde se necesiten.

El visto bueno para los cuatro mediadores ya se ha dado y “están todas las condiciones dadas para poder iniciar un diálogo”, indicó el representante de las Naciones Unidas en la capital hondureña.

En el prediálogo han venido participando representantes del Gobierno, los partidos Nacional (en el poder) y Liberal, y del excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien aduce que él ganó las elecciones de noviembre de 2017, pero que le hicieron “fraude”.

Según Nasralla, el Tribunal Supremo Electoral hizo un fraude para que los comicios fueran ganados por el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al frente del Partido Nacional.

Garafulic considera que en el diálogo participarán más personas de las 25 que lo han venido haciendo en el proceso, porque hay voces relevantes que pueden ayudar a resolver la crisis.

De los mediadores internacionales señaló que “dan garantía de neutralidad”, pero que “ninguno de ellos viene en rol de árbitro” a decir lo que se tiene que hacer.

“Hay que dar un paso más (instalar el diálogo) y cambiar lo que hay que cambiar, porque si no nos vamos a encontrar con unas nuevas elecciones en las que van a estar los mismos problemas y nada se cambia de manera espontánea. Estos mediadores a lo que vienen es a ayudar, a respetar esos consensos”, acotó.

Aunque todavía no hay fecha para la instalación de las mesas del diálogo, Garafulic cree que está muy cerca, quizá esta misma semana. EFE