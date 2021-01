Operadores de la oposición vs los vacunados

Borrego dixit

Salvador Borrego, Ph. D.

La lucha por el poder, opus 86

18-1-2021

Así como la viruela fue un factor fundamental en la conquista de México, porque se cebó en los mexicas que no contaban contra ella las defensas que traían los españoles, el virus Sars cov 2 podría ser un factor que favorezca a Morena, pues los operadores de tierra de la oposición lucharán en desventaja contra los Siervos de la Nación, quienes promoverán el voto por Morena ya vacunaditos.

Es claro que el escándalo que se ha provocado por esa decisión, que ha llevado incluso a la renuncia de la encargada del programa nacional de vacunación, podría generarle desgaste a AMLO y a Morena, y en lugar de que los vacunados tengan una ventaja, podrían tener una desventaja, pues podrían ser rechazados por la gente, o por lo menos generarían sentimientos encontrados, dado que son distribuidores de apoyos.

Mañana nos asomaremos de nuevo a la conciencia colectiva nacional. Si surgen alertas negativas para AMLO y Morena, muy probablemente será indicio de molestia por la vacunación temprana a los Siervos de la Nación. Si todo sigue igual tendremos un error más de AMLO (él decide todo, no nos hagamos pendejos) sin consecuencias.

Yo les avisaré, desde mi posición objetiva de siempre. Me resultaría lógico si AMLO y Morena se desgastan, y fascinante de no ser así; alucinante si se fortalecen.

¡Esperen noticias!



¿Camino a la ruina?

Valoración de Aldonza

Reporte al 13 de enero de 2021.

Asó lo expresó en un artículo de opinión el diario Le Monde Paris: “México en camino directo a la ruina”. Hasta los medios internacionales se cuestionan por qué sigue siendo tan alta la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, ante la actitud y políticas del gobierno y las variables sociales, económicas y de salud prevalecientes.

AMLO tiene un gran discurso, un incuestionable poder de comunicación, sabe qué decir y dar volteretas a lo dicho. Conoce México completo, en su travesía entendió que comprender el carácter nacional no era solo una exigencia histórica o sociológica sino una necesidad política. Sin duda, para ello, ha contado con un apoyo descomunal, sus campañas de comunicación política a partir de la creación de Morena han sido extraordinarias, con un enfoque sicológico y sociológico precisos para su clientela, al tiempo que hay una desconexión total de la intelectualidad y los partidos políticos. AMLO construyó una narrativa, aunque para algunos disparatada, totalmente creíble después de la corrupción del gobierno anterior.

Por lo tanto, en la última encuesta realizada por SABA el pasado 13 de enero, se mantiene la aprobación de AMLO y la intención de voto por Morena, que incluso registra un alza. Se distinguen también dos elementos: el posicionamiento de Marcelo Ebrard como posible candidato a la presidencia para el 2024 y, del mismo modo, el del partido Movimiento Ciudadano que, aunque tiene un porcentaje bajo de intención de voto se presenta como una segunda opción de voto útil para los malquerientes de Morena, el PRI y PAN, en caso de que su candidato preferido no tenga posibilidades de ganar.

En resumen, parece ser que mientras no haya sincronía e identidad entre los mensajes de periodistas, políticos e intelectuales con la población de a pie, los sentimientos del pueblo seguirán muy lejos de su lenguaje, como decía el clásico, ni los ven, ni los escuchan y, además, si llegan a oír, no les creen. La mentalidad del mexicano del pueblo, sin diferencia de posición económica, está alejada, e incluso no le interesa acercarse al imaginario intelectual y político. Por lo tanto, no hay nada extraño que se mantenga el apoyo a AMLO, si una gran parte de la población solo escucha lo que quiere oír y no le interesa, ni conoce a la mayoría de los políticos. Por decir lo menos, ni siquiera saben quién es Bartlett, con más de cincuenta años en la política, de lo cual me di cuenta a raíz del apagón del pasado 28 de diciembre.

