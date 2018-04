Operativo en la ciudad contra motociclistas sin casco y sin documentos

Inesperado operativo contra motociclistas sin casco aplicó esta noche la Sub Dirección de Vialidad del Municipio, y según planes, será permanente en busca de evitar tanto accidente con resultados fatales.

Oscar Galvan Villarreal, titular de la DMSPDGO, informó que esta noche se realizó intenso operativo contra motociclistas sin casco y sin documentos en regla, en distintos puntos de la ciudad capital y se sorprendió a decenas de pilotos en sus jacas de acero, pero descubiertos de la cabeza.

Informa el funcionario municipal que son muchos los accidentes viales en los que han participado motociclistas, muchos de los cuales han resultado muertos, pero otros insisten en transitar sin el casco, que es elemental para preservar la vida en muchos de los casos.

La motocicleta es un vehículo muy frágil que no protege en nada a los tripulantes, y si encima van sin casco, los riesgos crecen notablemente, de ahí la acción emprendida esta noche.

La cuestión importante es que el operativo se mantendrá por tiempo indefinido, hasta conseguir que los motociclistas usen el casco, y que lo usen, que lo lleven puesto, no que lo lleven colgando, pues eso no sirve de nada.

Es que –dijo- la infracción no es por no llevar casco, sino por no llevarlo colocado sobre la cabeza, de modo que si no se lleva en la cabeza, no salva la infracción.