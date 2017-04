Operativo y retiro de taxis “pirata’

Con el objetivo primordial de brindar la mayor seguridad posible a usuarios del transporte público, la Sub Secretaría de Movilidad a través del departamento de inspectores, mantiene la permanencia de operativos para atacar vehículos que carecen de documentos. Con el objetivo primordial de brindar la mayor seguridad posible a usuarios del transporte público, la Sub Secretaría de Movilidad a través del departamento de inspectores, mantiene la permanencia de operativos para atacar vehículos que carecen de documentos.

Ayer, fueron retirados de circulación 17 vehículos “disfrazados” de taxi y se aplicaron 27 infracciones por faltas diversas a conductores del servicio público.

Se mantiene la exhortación a usuarios de no hacer uso de vehículos que no cuenten con sus placas correspondientes o a la vista no traigan el número económico.