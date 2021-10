Operativos antialcohol, con irregularidades: Regidor

El regidor del PAN, Alejandro Monreal manifestó que dentro de los operativos antialcohol o retenes hay muchas irregularidades, por lo cual pudiera tratarse de corrupción, ya que señala que la ciudadanía reporta que estos solo se tratan de medidas recaudatorias para los propios elementos

“Como regidores tenemos la obligación no solamente de trabajar en comisiones sino también de escuchar a los ciudadanos, me di a la tarea de estar revisando algunos operativos antialcohol o algunos retenes en distintos puntos de la ciudad, y yo los veo con beneplácito siempre y cuando sean para prevenir accidentes, detectar personas con aliento alcohólico, sin embargo yo también me he dado cuenta de ciertas irregularidades que ya se las hice ver al director de la DMSP en aras de poder mejorar estos operativos.

Hay quejas de los ciudadanos en cuanto a que los retenes antialcohol son recaudatorios ya que muchas de las veces cuando se llega a estos retenes encuentran distintas irregularidades como la falta de documentos o distintas fallas en los vehículos, por lo cual es que los ciudadanos tienden a quejarse del actuar de los policías.” relato el regidor.

Manifestó que estos operativos necesitan reforzarse, ya que debido al semáforo verde los ciudadanos ya no sienten que estén dentro de una pandemia y se han incrementado los índices de consumo de alcohol dentro de todos los sectores.

De la misma manera el regidor señalo que la contraloría debería involucrarse dentro de estos operativos, para así poder brindarle la certeza al ciudadano de que lo que se está haciendo se hace de manera correcta.

Para finalizar el regidor manifestó que los operativos a pesar de las irregularidades si están cumpliendo con su función que es la de inhibir el consumo de alcohol.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp