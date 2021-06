Oposición venezolana denuncia la “imposición” de una vacuna cubana en pruebas

Caracas, 28 jun (EFE).- La oposición venezolana denunció este lunes que los ciudadanos del país están “en total indefensión” y “sin posibilidad de elección ante la imposición” de la vacuna cubana en pruebas “Abdala”.

“Ahora los venezolanos estamos en total indefensión y sin posibilidad de elección ante la imposición del producto biológico ‘Abdala’, sin aprobación de la OMS. Exigimos vacunas aprobadas para todos”, escribió en Twitter un centro de comunicaciones del grupo opositor agrupado alrededor de Juan Guaidó.

Venezuela recibió la semana pasada un primer lote de esa vacuna cubana en fase de prueba, que hace días mostró una eficacia de 92,2 % en los resultados preliminares de la tercera y última etapa de estudios.

Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántos de estos fármacos contra la covid-19 llegaron al país.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo entonces que su país suscribió un contrato con Cuba para el “suministro de 12 millones de vacunas Abdala” que estarán llegando al país “en los próximos meses”.

Frente a ello, la oposición resaltó que “ya existen países que han completado la segunda ronda del esquema de vacunación”, mientras que “en Venezuela fueron suspendidos los operativos y se sigue esperando un plan de vacunación serio y sin exclusión”.

“La suspensión repentina de los operativos de vacunación no fue casualidad y se relaciona con la rapidez con la que Maduro compró las vacunas cubanas, las cuales no han sido aprobadas por la (Organización Mundial de la Salud) OMS y no tienen publicaciones científicas”, destacaron.

Además, destacaron que Venezuela “sigue siendo uno de los países más atrasados en atención de la covid-19 y en vacunación para lograr la inmunidad de rebaño de toda la población”.

“Al paso que vamos en más de diez años será cuando los venezolanos estén vacunados completamente”, concluyeron.

La llegada de la “Abdala” ha generado críticas en el país y la ONG Médicos Unidos de Venezuela ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro que revise su decisión de incluirla “como mecanismo de prevención de la covid-19”, bajo el argumento de que aún no ha sido autorizada por la OMS. EFE