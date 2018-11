Opositor Balda dice que juicio a expresidente Correa no es una “victoria”

Quito, 7 nov (EFE).- El político ecuatoriano Fernando Balda aseguró que la sentencia judicial de hoy para que el expresidente Rafael Correa sea llevado a juicio, no es una “victoria” sino un “momento de consternación” y una “señal de advertencia”.

“Aunque parezca una victoria, no lo es. No es un momento para celebrar, no podemos celebrar el hecho de que, hoy, Ecuador entero comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente de la República”, dijo Balda al concluir la audiencia.

El político conservador, que con su caso busca sentar en el banquillo de los acusados a Correa, al ex jefe de Inteligencia Pablo Romero y a dos agentes arrepentidos, consideró que “es un momento de consternación”.

“Este dictamen podrá contribuir para que los decretos criminales de Rafael Correa nunca más se repitan y además servirá como una advertencia para quienes quieran seguir sus pasos”, subrayó.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho ordenó el enjuiciamiento de los cuatro sospechosos del delito de secuestro, pero los exoneró del de asociación ilícita.

Según la argumentación de la Fiscalía, Correa fue el autor material del secuestro de Balda en 2012 en suelo colombiano, a través de la Secretaría de Inteligencia.

Residente en Bélgica desde julio de 2017, Correa no podrá ser llevado a juicio en tanto no regrese al país voluntariamente o sea extraditado, dado que pesa sobre él un requerimiento judicial tramitado a través de Interpol.

Balda indicó que seguirá “insistiendo ante las instancias internacionales para (lograr) la extradición de Correa”, con el fin de que “venga a dar la cara ante la Justicia”.

Y anunció que en las próximas semanas presentará ante la Fiscalía otra denuncia contra el exmandatario, esta vez por delito de peculado (malversación de los fondos públicos), que según la ley ecuatoriana no prescribe y por tanto, de ser aceptada, podría obligar a Correa a quedarse en el extranjero permanentemente como prófugo. EFE