Ordenan el cierre del local del tiroteo en Florida que dejó tres muertos

Miami, 30 ago (EFE).- El jefe de Bomberos de la ciudad de Jacksonville, en el noreste de Florida (EE.UU.), ordenó el cierre del local donde el pasado domingo un joven de 24 años mató a tiros a dos participantes en un torneo de videojuegos y luego se quitó la vida, informaron hoy medios locales.

El jefe de Bomberos, Kevin Jones, y autoridades de la citada ciudad decidieron el cierre por una serie de infracciones del local Chicago Pizza, donde se encuentra el Good Luck Have Fun Gaming Bar, la sala de juegos en un centro comercial donde se produjo el tiroteo, recogió el canal News4Jax.

Una nota de los Bomberos colocada en la puerta del local precisa: “Cease and Desist”, término legal que advierte del cese de cualquier actividad.

Seis de los heridos del tiroteo en el que David Katz mató a dos de los participantes en el torneo permanecen hospitalizados, uno de ellos de gravedad.

Los dos fallecidos en el tiroteo fueron identificados como Taylor Robertson, de 27 años, y Eli Clayton, de 22, también participantes en el torneo, organizado en el GLHF Game Bar y auspiciado por Electronic Arts, una empresa del sector que ya anunció la suspensión del resto de este tipo de eventos “hasta la revisión de los protocolos de seguridad”.

En un correo electrónico, el jefe de Bomberos de la ciudad precisó que los planos del edificio del Chicago Pizza eran de 2009 y que “no se muestra que la sala de juegos formara parte de los planos entregados”.

El negocio, agregó el medio, cometió además al menos tres violaciones de código: el “bloqueo de las salidas de emergencia con máquinas de videojuegos y otros objetos”, uso de enchufes inadecuados y de “cables de extensión como substituto de cableado permanente”.

Chicago Pizza recibió también un aviso por no cumplir con el último plano aprobado y la advertencia de que detuviera el “uso no autorizado” de una sala de juegos.

“Si el Chicago Pizza no hubiera alterado el plano creando una zona de juego no permitida, el torneo de videojuegos no se hubiera celebrado y, por consiguiente, este incidente no hubiera sucedido en el Jacksonville Landing. Esta área no estaba autorizada ni era parte del plano entregado y aprobado”, resaltó Jones.

El recinto se encuentra ubicado en el popular centro comercial Jakcsonville Landing, situado en la rivera del río St. Johns, que cuenta con cerca de 70 tiendas y una veintena de restaurantes. EFE