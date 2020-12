Organismo alemán ASIIN reacredita a la Facultad de Ciencias Forestales UJED

El organismo alemán ASIIN reacreditó por un año más el programa de Ingeniería en CienciasForestales de la FCF.

El rector Rubén Solís Ríos felicitó a la comunidad de la Facultad por este logro.

El rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís Ríos, felicitó a la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales a través de su director, Raúl Solís Moreno, por haber recibido la reacreditaciónpara el programa deIngeniería en Ciencias Forestales por parte del organismo alemán ASIIN.

“Es un gran logro para toda la comunidad universitaria, en lo particular para la Facultad de Ciencias Forestales; esto ha sido un trabajo en equipo que deja en evidencia el compromiso de los maestros, alumnos y trabajadores”, comentó el rector Solís Ríos.

La agencia alemana de aseguramiento de calidad internacional ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, lnformatics, Natural Sciences and Mathematics)informó que se daría un año de reacreditación, en tanto que la unidad académica solventa algunasrecomendaciones y requerimientos que se hicieron y al final de ese plazo se recibirá la visita de los evaluadores con el fin de conseguir siete años más de acreditación internacional.

Por su parteel director de la Facultad, Raúl Solís Moreno, reconoció el gran apoyo que han recibido de la administración central para este importante logro,

“…hemos tenido un gran respaldo en el proceso, que no es fácil y es costoso, pero sabemos del compromiso con la calidad que tiene la rectoría”.

“Este logro es un trabajo en equipo;se recibió la notificación de la reacreditación de la Ingeniería en CienciasForestales con tres requerimientos y 8 recomendaciones, tenemos un plazo de un año para los requerimientos y obtener la reacreditación por siete años.En este sentido, ya estamos preparados para seguir con los trabajos que nos lleven a este objetivo”, señaló el director de la FCF.

Es importante destacar que el organismo ASSINllevó a cabo la revisión de manera virtual debido a la pandemia, pero los verificadores fueron enfáticos al subrayar que hicieron el proceso a distancia por la confianza que tienen en el personal de la Facultad de Ciencias Forestales.

La Facultad cuenta con sus dos programas,Ingeniería en Ciencias Forestales e Ingeniería en Manejo Ambiental, acreditados internacionalmente por el organismo alemán ASIIN.

Para finalizar, el rector Rubén Solís reiteró la felicitación para la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales y destacó la importancia del posicionamiento que la institución tiene a nivel internacional y que se han esforzado por mantenerlo,

“… sabemos que no es fácil, pero conocemos su labor y compromiso”, refrendó.

