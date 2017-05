Organizan Fiestas de la Ciudad sin cartelera ni presupuesto

El regidor Carlos Segovia Mijares reconoció que no se tiene conocimiento todavía de todos los eventos que se tendrán en las fiestas de la ciudad y tampoco se ha contabilizado todo el recurso que se erogará, pero se buscará que la venta de localidades y los permisos para expedir alcohol ayuden a hacer autosustentable la organización de los festejos.

El edil aseveró que se ha buscado no tocar el presupuesto, además descartó que exista una competencia entre Municipio y Estado por organizar los festejos de la ciudad y que el que haya más eventos en la cartelera de espectáculos de Durango lleva a fin de cuentas a los mismos fines que son celebrar a la ciudadanía y tener un mayor ingreso de turistas.

Segovia Mijares aseguró que ambas celebraciones, la Fenadu y las fiestas de la ciudad, ofrecen una oportunidad de festejar el aniversario de la ciudad y por ello no existe competencia al respecto; “yo creo que no hay nada de malo en que se tengan este tipo de eventos. En el caso del municipio no solo es traer artistas, habrá otro tipo de eventos”, puntualizó.