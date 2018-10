Órgano electoral de Bolivia dispone de 3,8 millones de dólares para primarias

La Paz, 19 oct (EFE).- El órgano electoral de Bolivia informó hoy que dispondrá de unos 3,8 millones de dólares para las primarias de enero próximo, en las que por primera vez los partidos políticos elegirán a sus candidatos a presidente y vicepresidente del país.

El Ministerio de Economía aprobó la asignación de 26,9 millones de bolivianos, equivalentes a unos 3,8 millones de dólares, para la realización de las elecciones primarias, señaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano en un comunicado.

El TSE lanzó hoy oficialmente la convocatoria y difundió el calendario electoral para las primarias, previstas para el 27 de enero próximo, según la misma fuente.

“De esta manera comienza el inédito proceso democrático de elecciones internas en las organizaciones políticas, que se realizarán por primera vez en la vida democrática del país”, resalta el comunicado.

La realización de primarias quedó establecida en la Ley de Organizaciones Políticas promulgada por el Ejecutivo boliviano en septiembre pasado.

El proyecto presentado por el TSE preveía originalmente una implementación progresiva de las primarias hasta las elecciones generales de 2024, sin embargo, la mayoría oficialista en el Parlamento decidió adelantarlas a 2019.

Aquello fue cuestionado en su momento por la oposición al considerar que fue una maniobra para legitimar la candidatura del presidente boliviano, Evo Morales, pese a que un referéndum para reformar la Constitución rechazó en 2016 esta posibilidad.

Aunque aquella reforma fue rechazada, el oficialismo ha logrado habilitar la nueva candidatura de Morales mediante una demanda ante el Tribunal Constitucional de Bolivia, que falló en 2017 a su favor entre denuncias de la oposición y desde la comunidad internacional por considerarlo un intento de perpetuarse en el poder.

El órgano electoral boliviano estableció que la fecha límite para el registro de candidaturas para las primarias será el 28 de noviembre próximo y que el 8 de diciembre se publicará la lista de binomios habilitados.

El TSE aclaró que el registro y voto de militantes en las primarias “no son obligatorios”, por lo que “no se emitirá ningún certificado de sufragio” ni habrá sanciones.

“El no participar en las elecciones primarias no restringe el derecho de la ciudadanía en general, ni de los militantes en particular a emitir su voto” en los comicios generales, agregó.

Por ahora están anunciadas las postulaciones a la Presidencia de Morales, que ya ha sido proclamado varias veces por sus seguidores pese a las críticas de la oposición, y del exmandatario Carlos Mesa (2003-2005). EFE