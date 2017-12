Orienta el Hospital General 450 sobre hipotermia en Adultos Mayores

Si un adulto mayor presenta rigidez en brazos y piernas, temblores, pulso débil, respiración anormalmente lenta, falta de control de los movimientos corporales, palidez, somnolencia y habla lenta, debe prestarse de inmediato atención médica pues puede estar sufriendo de hipotermia, señaló el Dr. Manuel García Bacio, subdirector del Hospital General 450.

En los adultos mayores, el organismo se vuelve menos capaz de soportar períodos largos de exposición al frío. Se altera el metabolismo basal (el metabolismo basal es el valor mínimo de energía necesaria para que una célula subsista) y cómo resultado el sistema de termorregulación corporal y la capacidad para percibir la temperatura ambiental también resultan alterados. A ello se suma, que ciertas enfermedades y medicamentos pueden disminuir aún más la capacidad de responder al frío.

Por otra parte, algunos adultos mayores debido a un padecimiento de salud suelen ser menos activos y en consecuencia a generar menos calor corporal que los jóvenes. Por ello, pueden desarrollar hipotermia luego de la exposición al frío o de una ligera disminución en la temperatura ambiental. Esto, enfatiza el médico especialista, “puede causar severos daños en los tejidos e inclusive conducir a la muerte”.

En caso de que un adulto presente lo signos anteriormente señalados, se recomienda llevarlo cuanto antes al centro médico más cercano, mientras eso sucede no deben aplicar calor director sobre el adulto mayor, es mejor aplicar compresas tibias aplicándolas sobre la cara, cuello, ingle o pecho de la persona afectada. Suministre bebidas calientes, no alcohólicas, no se debe frotar, ni masajear a la persona, ya que existe riesgo de ataque cardiaco, por lo que se debe manipular con mucho cuidado finalizó el Dr. Manuel García Bacio.