Ortega recibe 534.363 firmas que piden justicia por crímenes y critica a ONU

Managua, 29 ago (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió hoy 534.363 firmas que demandan justicia para las “198 víctimas del terrorismo golpista”, en referencia a quienes protestan contra el Gobierno desde el pasado 18 de abril, en un acto en el que criticó a la ONU por señalarlo como principal responsable de violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

La entrega de las firmas fue hecha a Ortega en un acto público celebrado en la Avenida de Bolívar a Chávez tras una caminata por la paz y donde se concentraron miles de sandinistas y familiares de parte de las víctimas que han dejado las manifestantes a favor y en contra del Gobierno.

“Estamos recibiendo estas 534.363 firmas y las que faltan”, clamó el mandatario, mientras los presentes gritaban “No eran estudiantes, eran delincuentes”.

“Estamos pidiendo justicia mientras organismos de derechos humanos, tantos internacionales como locales, la mayoría de ellos, no actúan con justicia. Para ellos, estas víctimas (sandinistas) no existen, estos torturados, no existen”, reprochó Ortega.

Durante su discurso, Ortega cargó contra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que presentó un informe este miércoles en el que denunció “la grave crisis de derechos humanos desde inicios de la protesta” y que “se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2.000 heridos o afectados”.

El mandatario señaló a la Acnudh de ser “manejada por los poderosos, por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidios sobre pueblos enteros” y que, según dijo, no registraron en el informe las víctimas policiales ni de los sandinistas.

“Para ellos los terroristas golpistas son unos angelitos, que no torturaron a nadie, no mataron a nadie”, criticó Ortega, en alusión a los que se manifiestan contra el Gobierno.

Según el mandatario, “ya nadie cree” en los organismos humanitarios internacionales, incluido el de la ONU, porque, a su juicio, “son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia”.

“Son infames”, lanzó el líder sandinista, quien insistió que la crisis en Nicaragua fue provocada por los “golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo, que vinieron a matar, a destruir hospitales y escuelas públicas, y la economía de nuestro país”.

“Por eso se lanzaron con tanto furia, por eso se lanzaron con tanta rabia, como perros rabiosos, para destruir Nicaragua”, acusó.

La Acnudh aseguró este miércoles que no ha encontrado indicios que ratifiquen que las manifestaciones contra el Gobierno, iniciadas en abril pasado, se trate de un intento de golpe de Estado como ha denunciado el presidente Ortega.

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó el viernes pasado a 322 la cifra de fallecidos durante las protestas, de los que la mayoría, afirma, perdió la vida “como resultado de la acción estatal”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE