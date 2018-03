Otro muerto en favela de Río que ya suma 10 víctimas fatales en una semana

Río de Janeiro, 29 mar (EFE).- Un hombre murió víctima de un tiroteo hoy en la Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, hecho que se suma a los episodios de violencia que sacuden a la ciudad, a pesar de la intervención del Ejército en la seguridad pública estadual desde el pasado 16 de febrero, informaron medios locales.

Testigos de los hechos aseguraron que la víctima sostenía a un niño de 10 meses cuando agentes del Batallón de Choque de la Policía militarizada “llegaron disparando”, según lo divulgó el canal Globo.

La víctima resultó herida de bala en la espalda y trasladada a un centro de salud de la Rocinha donde murió.

De acuerdo con la secretaría de Salud, el hombre asesinado fue identificado como Davidson Farias de Sousa, de 28 años.

El niño de 10 meses que cayó al suelo cuando la víctima fue herida también fue remitido al dispensario.

Según el canal, el hermano de la víctima llegó a la comisaría de la Rocinha con la camiseta de Davidson ensangrentada y acusó a los policías de haberlo matado.

Los enfrentamientos en esta favela, situada en medio de los barrios más elegantes de Río, no han cesado tras seis meses de ocupación policial y pese a la intervención decretada por el presidente de Brasil, Michel Temer para combatir la ola de violencia que ataca al estado desde los Juegos Olímpicos de 2016.

De acuerdo con el informe del canal, las autoridades aún no han confirmado si hubo un tiroteo en la localidad, pero señalaron a través de un comunicado que los agentes del Batallón patrullaban la localidad cuando escucharon disparos y como no sabían de dónde venían, no regresaron.

Según el comunicado, los agentes se enteraron después del asesinato de el joven de 28 años.

Con Davidson, ya son diez las víctimas de la violencia en la Rocinha desde el pasado sábado y su muerte se suma a las otras 52 que se registran desde septiembre pasado cuando, según un informe de la Policía, comenzó una “guerra” entre bandas rivales de narcotraficantes por el control de esa favela.

Según el balance, desde el inicio de los conflictos el 18 de septiembre pasado, 48 supuestos narcotraficantes han muerto en operaciones en la Rocinha, así como dos policías, una turista española y un habitante de la comunidad. EFE