Otro octogenario golpeado en un asalto; está delicado

Gómez Palacio, Dgo.-Apenas 9 días después de que un octogenario fuera robado, golpeado y violado en ejido Palo Blanco de Gómez Palacio, el miércoles las autoridades de dicho municipio tomaron conocimiento de un hecho similar más, en el que un hombre de 82 años tuvo que ser hospitalizado por las lesiones que le causaron un par de ladrones.

Ahora fue en el Ejido La Flor, también en la zona rural de Gómez Palacio, donde un hombre identificado como Juan “N”, de 82 años de edad, fue golpeado en el interior de su domicilio por sujetos que se llevaron varias de sus pertenencias.

Fue la visita de un vecino la que sirvió para darse cuenta que el adulto mayor no se podía levantar, por lo que auxiliado por otros habitantes de la localidad, ingresó para apoyar a la víctima, a la cual decidieron trasladar en un vehículo particular a la Clínica No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El paciente fue ingresado con algunas dificultades respiratorias, producto de un probable golpe sufrido en la parrilla costal, por lo que permanece hospitalizado en el centro médico, donde el personal confía en su evolución.

Cabe recordar que el martes 13, en el ejido Palo Blanco, fue encontrado inconsciente un hombre de 80 años de edad al que, incluso, le colocaron una botella en la cavidad rectal; antes lo habían robado y golpeado en su domicilio, para enseguida arrastrarlo hasta las cercanías de un bar, queriendo despistar a la autoridad.

Al siguiente viernes, la Fiscalía General del Estado confirmó que dos de los responsables de dicho atraco fueron encontrados con golpes diversos, graves, en la zona del relleno sanitario de Gómez Palacio, aparentemente lesionados por “justicieros” que dieron con ellos antes que la autoridad. Los dos permanecen bajo atención médica, pero en calidad de detenidos.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp