Otro revés jurídico al parque acuático Xenses (Xcaret) por muerte de Leo

Un segundo revés jurídico propinó la justicia federal al Parque Acuático Xenses (Xcaret), que pretendía conocer anticipadamente la investigación del fallecimiento del joven “Leo”.

CANCÚN, Q. ROO.- Un segundo revés jurídico propinó la justicia federal al Parque Acuático Xenses, que pretendía conocer anticipadamente la investigación del fallecimiento del joven “Leo” ocurrido el pasado 27 de marzo.

La empresa perteneciente al Grupo Xcaret trató, sin éxito, de obtener medidas cautelares para acceder a la carpeta penal que integra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo para resolver este caso al que la promotora del amparo se ha resistido llegar al fondo.

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió negarle a la cadena de parques turísticos el acceso a los avances de la carpeta FGE/QROO/SOL/1675/2021, y el fallo fue decretado 45 días después de Experiencias Xcaret Parques tramitó el otorgamiento de las medidas cautelares a través de su apoderado, Ricardo Emiliano Paredes Zúñiga, el 22 de junio pasado.

La empresa quejosa pretendió combatir los actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios de la FGE, Joaquín Wilibaldo Velázquez y otras autoridades, que previamente —el 31 de mayo— se negaron a reconocer ministerialmente al representante de la moral.

El juzgador federal desechó la medida precautoria provisional al considerar que la falta de representación es un acto negativo, además de que no se acreditó la existencia de un derecho tutelado, según un acuerdo fechado el 23 de junio.

Pero la parte afectada interpuso un recurso de queja ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que bajo el número 28359044 tocó resolver a la Magistrada María Adriana Barrera, quien validó la resolución del juez considerando el reclamo “sin materia” y logró el voto de unanimidad de sus compañeros magistrados Patricia Elia Cerros y José Luis Zayas.

De ahí siguió una negativa de suspensión definitiva (6 julio) tomando en cuenta la valoración del informe previo y justificado del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con la apertura para que las partes ofrecieran más argumentos.

Fue el lunes pasado cuando se resolvió la audiencia constitucional que sobreseyó el caso, sepultando con ello la pretensión de la moral para tener acceso a la investigación. De esta manera, blindó los avances de la indagatoria que busca esclarecer los hechos para fincar responsabilidades al o los presuntos responsables.

El juzgado federal fue el mismo que recientemente negó la protección federal por una supuesta omisión a ser llamada a declarar en calidad de imputada.

En un primer recurso jurídico que perdió también el Grupo Xcaret, por una supuesta omisión de la Fiscalía para citar a declarar en calidad de imputada a la directora ejecutiva de Operaciones, Parques y Tours, Elizabeth Lugo Monjarrás, fue resuelta como infundada. Con esta resolución el Primer Tribunal Colegiado le imprimió validez al fallo del Juzgado Segundo de Distrito, bajo el expediente número 28076908.

De concederse las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, se entorpecerían las facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, “anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad”.

Recientemente las autoridades emitieron un citatorio de localización y/o investigación para determinar el paradero de la directora ejecutiva de Operaciones, Parques y Tours, Elizabeth Lugo Monjarrás.

A pesar de que el apoderado legal de Experiencias Xcaret Parques y de Promotora Xcaret interpuso otro juicio de garantías para combatirlo (6 septiembre), se le previno que aclarara si lo hacía a nombre de una o ambas empresas o también en representación de la ejecutiva.

El mismo Juzgado Segundo de Distrito que conoció el asunto resolvió que no tuvo respuesta del representante legal y optó por no tener presentada la demanda, cerrando este particular caso desde el pasado viernes.

La estrategia legal de la moral promovió un paquete de amparos interpuestos ante el mismo juzgado federal que le ha negado las medidas cautelares con las que pretende combatir diversas “agravantes”: las órdenes de cateo y su ejecución (28465382, 28091189 y 28288218), de aseguramiento (28560549), falta de acceso a la investigación (28266835), una solicitud de información (27978482) y una falta de contestación a un oficio por parte de la dependencia (28099630).

La batalla jurídica del Grupo Xcaret ha entorpecido el esclarecimiento del fallecimiento de Leonardo Luna Guerrero, quien vacacionaba junto con su familia por la Riviera Maya para festejar que había vencido al Covid-19.

La víctima de 13 años de edad perdió la vida al ser succionada por uno de los ductos del sistema de filtración de la atracción acuática del “Riolajante” en el Parque Xenses.

