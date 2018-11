Oumou Sangaré: “La mujer en África sigue dando la batalla, yo soy un ejemplo”

Las Palmas de Gran Canaria (España), 16 nov (EFE).- La cantante maliense Oumou Sangaré reconoció hoy que la situación de la mujer está cambiando en África, pero las africanas aún “siguen dando la batalla”. “Y yo soy un ejemplo de ello”, resumió.

Sangaré, de 50 años, se ha distinguido a lo largo de toda su carrera, que comenzó cuando solo tenía trece, por defender la causa feminista, algo que cree particularmente necesario en países como el suyo.

“Es muy importante que los artistas subrayemos el sufrimiento de las mujeres africanas porque ellas en Mali no tienen voz”, señaló la artista, que también añadió que “por eso tenemos un papel muy importante de servirles de altavoz y dar a conocer la situación que viven”.

Además recalcó que sabe de lo que habla: “Yo he experimentado en primera persona, al igual que mi madre, mi familia y todas las mujeres de mi país”.

Oumou Sangaré, que es la gran protagonista de la segunda jornada del Womad en Las Palmas de Gran Canaria (archipiélago atlántico español), aseguró que sigue “en la lucha” a través de la música.

Y que lo hace por su madre y por todas las mujeres que la precedieron, aunque celebró que no está sola en ese esfuerzo, ya que “la mujer africana está de pie y pelea en todos los campos necesarios”.

Sobre la situación de la música en su país, donde incluso ha estado prohibida en la zona norte, mientras los fundamentalistas islámicos dominaron esa región, la artista maliense indicó que “es difícil hacer música y tocar, pero es algo que está dentro del país y que no se puede ni prohibir ni parar”.

En Mali, “la música es clave para la gente, que la usa para trasmitir sus mensajes y como mecanismo de expresión”, de forma que “aunque la prohíban, la música siempre está”.

“En momentos de prohibición yo me negué y quise dar un concierto. Me llamaron loca”, relató, antes de añadir que “el concierto se celebró y aunque era una situación delicada”, ya que los soldados de Naciones Unidas protegieron el espacio sin haber sido llamados, sintió que no podía rendirse “ni tener miedo”.

A pesar de que en la primavera de 2012, cuando yihadistas armados tomaron el control del norte de Malí “se amenazaba de muerte a los artistas que intentasen hacer música”, los malienses siguieron tocando.

Esta es la segunda vez que Sangaré participa en el Womad de la capital grancanaria, tras su actuación en 2009. EFE