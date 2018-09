Pablo Cuevas: “Tenía muchas debilidades que esconder”

Montevideo, 16 sep (EFE).- Pablo Cuevas valoró este domingo su nivel durante la serie de la Copa Davis que enfrentó a uruguayos y mexicanos y aseguró que tenía “muchas debilidades que esconder” tras estar un mes y medio apartado de las canchas por una lesión.

“Tenía muchas debilidades que esconder, tenía que estar muy tranquilo sabiendo que me tenía que agarrar a esas poquitas buenas cosas que había, la cabeza estaba puesta en eso, por momentos no quería gastar mucha energía en los festejos porque sabía que no me sobraba físicamente nada”, aseguró el tenista número uno de Uruguay, de 32 años.

Pese a no encontrarse en su mejor nivel, Cuevas sumó los dos puntos que disputó en la serie y fue clave en el triunfo celeste, para lo que también fue fundamental la labor del equipo.

“Estoy muy agradecido a todos los chicos integrantes del equipo, que sin duda han dado mucha energía y eso es fundamental en una recuperación”, destacó en número 68 del mundo en la ATP a los medios de comunicación.

Asimismo, el capitán del equipo uruguayo, Enrique Pérez Cassarino, resaltó la importancia de poder contar con la presencia del mayor de los hermanos Cuevas para conseguir la victoria.

“La serie en sí era un poquito más complicada por el hecho de cómo llegamos. Pablo, por su experiencia, por su nivel, por lo que genera en nosotros y lo que genera en el equipo contrario es fundamental en este momento”, aseguró.

Con esta victoria, Uruguay regresa a la elite del tenis americano dos años después de descender al Grupo III.

“El hecho de volver al Grupo I para nosotros es una alegría (…) Creo que pensando en el tenis, jugar encuentros de mayor nivel como puede ser con Brasil o con Chile, creo que es bueno para todos”, sentenció Cassarino. EFE