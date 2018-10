Pablo Garrido: El actor triste de la carrera de maratón

Gustavo Borges

México, 20 oct (EFE).- Pablo Garrido, el mexicano que leyó el juramento de los deportistas de los Juegos Olímpicos de México 68, empezó a perder la carrera de maratón de aquella justa tres semanas antes de competir, cuando estuvo en el lugar donde el Gobierno asesinó a decenas de jóvenes y el hecho lo enfermó de tristeza.

“Estaba bien preparado, había terminado en cuarto lugar en el Maratón de Boston en abril pero la tragedia del 2 de octubre me mató como corredor. Yo estuve en Tlatelolco, frente a la casa del campeón de boxeo Enrique Esqueda, cerca de donde fue la masacre, y vi las luces de bengala y el tiroteo”, cuenta en entrevista a Efe.

Es un hombre más interesado en los libros que en la política. A los 80 años se sabe de memoria pasajes de obras literarias como las “Almas Muertas” de Gógol o “La Dorotea”, de Lope de Vega, dos de las que le tocó interpretar como actor de teatro. Sin embargo quedó marcado por la matanza de Tlatelolco y nunca la perdonó.

A los 30 Garrido, era un hombre culto con una buena dicción heredada de su carrera de actor, lo cual lo convirtió en el mejor candidato para leer el juramento, pero prefirió decirlo de memoria

Después de que Enriqueta Basilio encendió el pebetero, un corresponsal fue a tomar una foto, tropezó con una jaula de palomas y éstas emprendieron vuelo. Entonces Pablo apareció en el estrado y dijo a voz en cuello: “En nombre de todos los competidores juro que tomaremos parte en estos Juegos Olímpicos respetando las reglas que los rigen para gloria del deporte y honor de nuestro espíritu”.

Había ganado medalla de bronce en el maratón de los Juegos Panamericanos de Winnipeg y su entrenador polaco, Tadeuz Kepka, calculaba que estaba listo para acercarse a 2h 20, con lo cual hubiera ganado medalla, pero pasaron cosas extrañas a su alrededor y apenas terminó en el vigésimo sexto lugar con 2h 35:47.

“Aguanté en la punta casi hasta la mitad. Entre abril y agosto me habían obligado a correr dos maratones más aparte de Boston y llegué cansado. Sin embargo la verdadera razón de mi derrota fue la tristeza”, cuenta.

Es un hombre canoso de piel color canela, con un verbo elocuente como de caribeño. Hablar con él es un deleite porque en medio de la plática inserta pedazos de obras literarias o narra sus encuentros con escritores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Juan José Arreola, a quienes conoció en su tiempo de actor.

Salta de un tema para otro y no muestra melancolía porque dice haber vivido varias vidas, una de niño humilde, otra de maratonista de clase mundial, una tercera entregado al teatro, y una más entre libros.

Hace hoy 50 años Pablo Garrido salió a las 15:00 horas de frente a la Catedral, en el Zócalo. Se tuteó un rato con los mejores en el maratón olímpico pero después bajó el ritmo y se limitó a no abandonar.

El maratón olímpico del 20 de octubre de 1968 fue ganado por el militar etíope Mamo Wolde con 2h 20:26, seguido del japonés Kenji Kimihara (2h 23:31) y el neocelandés Michael Ryan (2h 23:45).

Wolde corrió de menos a más y eso le permitió cerrar con reservas. Pasó el kilómetro 10 en los lugares del 11 al 15, en el 20 ya estaba octavo y fue hasta el 25, en el Parque de Chapultepec, donde se hizo visible al saltar al segundo lugar. Poco después atacó y pasó el 30 en 1h 39:20 ya como líder

Antes y después de México, Pablo Garrido le ganó a los mejores del mundo. En 1969, por ejemplo, fue segundo en Boston con 2h 17:24 y en Fukuoka venció a Wolde y a Kimihara. Sin embargo en su casa una mala planificación del entrenamiento y una pena causada por el dolor ajeno lo minimizó.

El maratón de hace hoy medio siglo tuvo un héroe cívico, el tanzano John Sthepen Akhwari, quien en la mitad de la competencia sufrió calambres, cayó al suelo y se lastimó una rodilla. Los médicos le ordenaron abandonar pero el hombre se negó.

La carrera transcurrió a 2.240 sobre el mar, con 23 por ciento de oxígeno menos de lo normal y el cuerpo de Akhwari fue uno de los grandes damnificados. Otra cosa aconteció con su espíritu.

“Mi país no me envió a tomar la salida de la carrera, me envió a finalizarla”, dijo al llegar en último lugar con 3h 20:46.

Pablo Garrido recuerda poco a Akhwari, pero la imagen de otro africano sí lo caló hondo.

“Yo vi detenerse al gran Abebe Bikila. Medía como un centímetro menos que yo. Era el héroe de moda porque había ganado los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y Tokio 1964, pero a México llegó disminuido y abandonó en el kilómetro 17”, cuenta. EFE