Pablo Machín: “Nosotros competimos con pistolas y el Barça con metralletas

Girona, 23 sep (EFE).- Pese a caer goleado por el Barcelona (0-3), el técnico del Girona, Pablo Machín, se ha mostrado satisfecho por el partido que han hecho sus jugadores: “Hemos tenido bastantes ocasiones para jugar contra todo un Barcelona. Les hemos generado dudas, pero cuando unos compiten con pistolas y los otros con metralletas, es más fácil que ganen los de las metralletas”.

El técnico soriano ha admitido que no podía estar “contento con el resultado”, pero ha remarcado que el equipo ha conseguido “minimizar al mejor jugador del planeta”.

Pablo Machín, que ha atribuido los dos primeros tantos del Barcelona a “la mala suerte”, también ha destacado que el hecho de “jugar tres partidos en una semana exige mucho, sobre todo a un equipo como el nuestro”.

El entrenador del Girona ha admitido estar “impresionado” por la actitud de la afición, que hoy ha llenado Montilivi: “Me ha sorprendido en el inicio. La gente estaba muy enchufada. Lástima que no les hemos podido enganchar más con algún gol. Han estado de 10, y me sabe mal que no hayan podido tener la esperanza de ganar el partido”. EFE